BSNL 1 Rupee Offer: ବିଏସଏନଏଲ୍ ର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଆନ୍ତୁ ଦିନକୁ ୨ଜିବି ଡାଟା ସହ...

BSNL 1 Rupee Offer: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଏସଏନଏଲ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି।  ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ବିଏସଏନଏଲ୍ (BSNL) ଆଣିଛି ଧମାକା ଅଫର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ୪ଜି(4G) ସେବା ପାଇପାରିବେ । ବିଏସ୍-ଏନ୍-ଏଲ୍ ର ଏହି ଅଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:37 PM IST

BSNL 1 Rupee Offer: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଏସଏନଏଲ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି।  ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ବିଏସଏନଏଲ୍ (BSNL) ଆଣିଛି ଧମାକା ଅଫର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ୪ଜି(4G) ସେବା ପାଇପାରିବେ । ବିଏସ୍-ଏନ୍-ଏଲ୍ ର ଏହି ଅଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ...

ବିଏସ୍-ଏନ୍-ଏଲ୍ ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋନାଜ୍ ଅଫର୍  ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ କଣ ଲାଭ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା?
 ବିଏସଏଲ୍ ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ  ବୋନଜ୍ ଅଫର (BSNL Christmas Bonanza Offer) ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ (4G) ୪ଜି ସେବା ପ୍ରଦାନ୍ କରିବ।  ଏହି ଅଫର ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ,୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ, ବିଏସଏନଏଲ୍(BSNL)ର ଲକ୍ଷ ହେଉଛି (4G) ସେବା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। 

ତେବେ, ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍  ଧମାକା ଅଫରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଜିବି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ କୌଣସି ନେଟଓ୍ବାର୍କକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାସହ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡାଟା କମ୍ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ କମିଯିବ । ତେବେ, ଏହି ଅଫର ମାଧ୍ୟମରେ  ବିଏସଏନଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଗଣା ସିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସିମ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। KYCର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସିମ୍ ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଏବଂ ଏହାର ଭାଲିଡିଟି ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମାଗାଣା ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇପାରିବେ। 

ତେବେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଏସଏନଏଲ୍ ଏକ ସମାନ୍ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟକେ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ ଏବଂ ଦୀପାବଳୀରେ ଏହି ଅଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ବାସ କରେ ଯେ, ଏହି ସୁଲଭ ଅଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥାଏ। ଏହି ଅଫର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥାଏ। 

ଏମିତି ପାଇବେ ଅଫରର ଲାଭ:
ତେବେ, ଏହି ଅଫର ପାଇବା ପାଇଁ ନିକଟତମ, (BSNL) ବିଏସଏନଏଲ୍ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ (KYC) କେଓ୍ବାସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରି  ୧ଟଙ୍କା ଦେଇ ସିମ୍ ପାଇପାରିବେ। ସିମ୍, ଜାନୁଆରୀ,୫,୨୦୨୬ ସୁଧା ସକ୍ରିୟ ହେବା। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଏସଏଲଏଲ୍ ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ bsnl.co.in କିମ୍ବା ଏହାର ହେଲଫ୍ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1800-180-1503 ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 

୩୦ ଦିନ ପରେ ବା ଭାଲିଡିଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେବ? 
୩୦ ଦିନ ପରେ ବା ଭାଲିଡିଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିପାରିବେ। 

Narmada Behera

