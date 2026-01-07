Advertisement
BSNL: ବିଏସଏନଏଲ୍ ଆଣିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର! ଦୈନିକ ମିଳିବ ୩ ଜିବି ଡାଟା ସହ...

BSNL: ବିଏସଏନଏଲ୍ ଆଣିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର! ଦୈନିକ ମିଳିବ ୩ ଜିବି ଡାଟା ସହ...

BSNL: ବିଏସଏନଏଲ୍ (BSNL) ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅଫର। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଫରକୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:04 PM IST

BSNL: ବିଏସଏନଏଲ୍ ଆଣିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର! ଦୈନିକ ମିଳିବ ୩ ଜିବି ଡାଟା ସହ...

BSNL: ବିଏସଏନଏଲ୍ (BSNL) ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅଫର। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଫରକୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବିଏସଏନଏଲ୍ (BSNL) ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନରେ (3GB) ଥ୍ରୀଜିବି ଡାଟା ଦୈନିକ ଡାଟା ସହିତ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ (2.5GB) ୨.୫ ଜିବି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସରକାରୀ (X) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ତଥାପି, ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ସହିତ ଏହାର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ଲାନରେ ଅଫର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ସେୟାର କରିନାହିଁ।

ALSO READ: Odisha Weather Update:ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ...

ଅଫର କ’ଣ?

BSNL ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ଚାରୋଟି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ଅଫର ଜାନୁଆରୀ ୪ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। BSNL ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହା STV 225, STV 347, STV 485, ଏବଂ PV 2399 ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ପୂର୍ବ ଦୈନିକ ଡାଟା ଉପରେ (0.5GB) ୦.୫ଜିବି ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ମାଗଣା (SMS) ଏସଏମଏସ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ସହିତ ଆସିଥାଏ।

 

BSNL ଏହାର ୨୨୫ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଅଫରକୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧,୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଦୈନିକ (2.5GB) ୨.୫ ଜିବି ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ। ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ଲାନକୁ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ (3GB) ଥ୍ରୀଜିବି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଇବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା (SMS) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଅଛି।

STV 347, STV 485, ଏବଂ PV 2399 ରେ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକରେ (3GB) ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଟା, ୧୦୦ଟି ମାଗଣା (SMS)ଏସଏମଏସ୍, ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଉପଲବ୍ଧ। ବିଏସଏନଏଲ (BSNL) STV 347 ପ୍ଲାନରେ ୫୦ ଦିନର ବୈଧତା, STV 485 ରେ 72 ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ PV 2399 ରେ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

 

Narmada Behera

