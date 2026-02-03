Bullet Train: ଗୁଜୁରାଟ ପରେ ଏବେ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ, ଏହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରହଣୀ

Advertisement
Bullet Train:ଗୁଜୁରାଟ୍ ପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍।  ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ରେ ଏହି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ଉପହାର। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍...

Feb 03, 2026

Bullet Train:ଗୁଜୁରାଟ୍ ପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍।  ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ରେ ଏହି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ଉପହାର। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍...

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ  ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ପାଇନାହିଁ,ବରଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରିଡରର ଉପହାର ପାଇଛି। ସରକାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୦,୦୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।  ଯାହା ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ। ଯାହାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ୯୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଏବେ ଆହୁରି ଗତି ପାଇବ। ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ୭ଟି ନୂତନ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ।

ଉପ ପ୍ରଦେଶକୁ ୨ଟି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିବ:

ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରାଣସୀ କରିଡର: ଏହା ପ୍ରାୟ ୮୬୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାରାଣସୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେବଳ ୩ ଘଣ୍ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡା,ମଥୁରା, ଆଗ୍ରା,କାନପୁର,ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଦେଇ ଗତି କରିବ।

ବାରାଣସୀ-ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର:ଏହି କରିଡର ବାରାଣସୀକୁ ବିହାରର ପାଟନା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ବାରାଣସୀରୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏବେ ମାତ୍ର ୨ ଘଣ୍ଟା ୫୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ।

ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ନିର୍ମାଣ:
ଏହି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ସହିତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କେବଳ ଏକ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। କରିଡର ସହିତ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ବିକଶିତ ହେବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରାଣସୀ, ମଥୁରା ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବାରାଣସୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା,ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

ୟୁପି ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା:

୧-ୟୁପିରେ ରେଳପଥର ୧୦୦% ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

୨-ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ୧୫୭ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯାଉଛି।

୩-ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରୁ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚ (ଭୂମି ଉପରୁ) କରାଯିବ।

ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରୁଟ୍ କ’ଣ ହେବ?

ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରାଣସୀ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ (ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ) କରିଡର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ୨୦୨୬ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନ୍ ଆଗ୍ରା ଏବଂ କାନପୁର ଉଭୟରେ ଅଟକିବ। ଜାତୀୟ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (NHSRCL) ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଆସନ୍ତୁ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ର ଅଟକିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 

ଆଗ୍ରା ଏବଂ କାନପୁରରେ ଅଟକିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ: ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗ୍ରାରେ ଅଟକିବ। ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ,ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଗ୍ରା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୪୫ ରୁ ୬୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାନପୁରରେ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,କାନପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ।ଯେ-ପରିକି ଉନ୍ନାଓ କିମ୍ବା ମଗରାୱାରା ନିକଟରେ, କୃଷି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ,କିନ୍ତୁ ଏହା ସହରକୁ ସିଧାସଳଖ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ୟୁପିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ୍:
-ଏହି ୮୬୫-୯୫୮ କିଲୋମିଟର କରିଡରରେ ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୩ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ:
-ଦିଲ୍ଲୀ (ସରାଇ କାଲେ ଖାନ)
-ନୋଏଡା (ସେକ୍ଟର ୧୪୮)
ଜେୱର ବିମାନବନ୍ଦର
-ମଥୁରା
-ଆଗ୍ରା
-ଫିରୋଜାବାଦ
-ଇଟାୱା
-କନୌଜ
-କାନପୁର (ବାହ୍ୟ)
-ଲକ୍ଷ୍ନୌ
-ଅଯୋଧ୍ୟା (ସ୍ପୁର ଲାଇନ ଦେଇ)
-ପ୍ରୟାଗରାଜ
-ଭାଦୋହୀ
-ବାରାଣସୀ

ଯାତ୍ରା ସମୟ କମିବ:

-ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଗ୍ରା: ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ।
-କାନପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ: କେବଳ ୨ ରୁ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ,୫ ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି।
-ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାରାଣସୀ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେବଳ ସାଢେ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। 
-ଏହି କରିଡରକୁ ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏବେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

