Bus Service: ୨୪ରୁ ଗଡ଼ିବନି ଘରୋଇ ବସ୍‌

Bus Service: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂଘର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Trending Photos
Bus Service: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂଘର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ALSO READ: Vande Bharat Sleeper Train Menu: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ,ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ୟୁ
ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରୁ କଟକକୁ କୌଣସି ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚରମବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୮ଟି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।