Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nand Kishore Goenka: ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା

Nand Kishore Goenka: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୨ଟା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:56 PM IST
Nand Kishore Goenka: ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା
Nand Kishore Goenka31 min ago
2
Essel Group1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago