Nand Kishore Goenka: ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା

Nand Kishore Goenka: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୨ଟା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ମହଲ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏ ରୋଡ୍, ବସନ୍ତ ସାଗର, ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି।
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.
— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୦ ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜଣେ ସମର୍ପିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ସ୍ୱୟଂସେବକ ଥିଲେ। ସଂଘରେ ସେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସଫଳତାର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖି ସେ ସମାଜସେବା, ଗୋସେବା ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ।
ବିଶେଷକରି ବୈଶ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ମହାରାଜା ଅଗ୍ରସେନଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନଗର ଅଗ୍ରୋହାର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ। ସମାଜ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା।
ପରିବାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୧୪ ଜୁଲାଇ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ୭ଟାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ ଯୋଗେ ହରିୟାଣାର ପୈତୃକ ସହର ହିସାରକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ୧୬୬, ଗୋଏଙ୍କା ହାଉସ୍, କୃଷ୍ଣା ମଣ୍ଡିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରଖାଯିବ।
ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜୁଲାଇ (ବୁଧବାର) ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ହରିୟାଣାର ହିସାରସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରୋହା ଧାମର ଗୋଏଙ୍କା ଉଦ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହଳରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।