Cabinet Decisions: କ୍ୟାବିନେଟରେ ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ

Cabinet Decisions: ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ଏବଂ ସିସିଇଏ ବୈଠକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:44 PM IST

Cabinet Approves 4 Railway Projects: ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ଏବଂ ସିସିଇଏ ବୈଠକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଲମ୍ବ ୧୬୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁସାଭଲ-ୱାର୍ଦ୍ଧା, ଗୋଣ୍ଡିଆ-ଡୋଙ୍ଗରଗଡ଼, ଭଦୋଦରା-ରତଲାମ ଏବଂ ଇତାରସି-ଭୋପାଳ-ବୀନା ଲାଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଲାଇନ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

କ’ଣ ଏହି ୪ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ?
ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୱାର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୁସାୱଲ ମଧ୍ୟରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ବିଛାଇବ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୯,୧୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗୋଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଡୋଙ୍ଗରଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ପାଇଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ୨,୨୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ତୃତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭଦୋଦରା ଏବଂ ରତଲାମ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ପାଇଁ। ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୮,୮୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।

ଏହା ସମେତ ଇତାରସି ଏବଂ ଭୋପାଳ ଏବଂ ବୀଣା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ପାଇଁ ୪,୩୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

