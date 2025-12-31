Cabinet Meeting: କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ ୨୦ ହଜାର ୬୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ...ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ କେତେ ଲାଭ?

Advertisement
ଯାହାକି ତିରୁଭଲ୍ଲୁର, ରେନିଗୁଣ୍ଟା, କଡପା ଏବଂ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଛଅ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡରର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା। ଏହା ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଦୂରତାକୁ ୨୦୧ କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Cabinet Meeting: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ୨୦ ହଜାର ୬୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାସିକ-ସୋଲାପୁର-ଆକାଲକୋଟ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ NH-326କୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାସିକ-ସୋଲାପୁର-ଆକାଲକୋଟ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୯ ହଜାର ୧୪୨ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ NH-326 ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧ହଜାର ୫୬୨ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାସିକ, ଅହଲ୍ୟାନଗର ଏବଂ ସୋଲାପୁର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।

ଅନେକ ସହର ଉପକୃତ ହେବେ
ନାସିକରୁ ଆକାଲକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୂତନ (ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ) କରିଡର ୱାଧାୱାନ ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏହା ନାସିକର NH-60 (ଆଡେଗାଓଁ) ସ୍ଥିତ ଆଗ୍ରା-ମୁମ୍ବାଇ କରିଡର ଏବଂ (ନାସିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ) ପାଙ୍ଗ୍ରିରେ ସମୃଦ୍ଧି ମହାମାର୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିବ।

ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଡର ପଶ୍ଚିମ ତଟରୁ ପୂର୍ବ ତଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚେନ୍ନାଇ ବନ୍ଦର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ, ଚେନ୍ନାଇରୁ ହସପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ୪-ଲେନ୍ କରିଡର ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକି ତିରୁଭଲ୍ଲୁର, ରେନିଗୁଣ୍ଟା, କଡପା ଏବଂ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଛଅ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡରର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା। ଏହା ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଦୂରତାକୁ ୨୦୧ କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସମୟ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ କରିଡର। ଏହା ଯାତ୍ରା ସମୟ, ଭିଡ଼ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ, ଯାହା ନାସିକ, ଅହଲ୍ୟାନଗର, ଧାରାଶିବ ଏବଂ ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ଏହା ଏକ ୬ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରବେଶ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର। ଏହା ୬୦ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟାର ହାରାହାରି ଗତି ଏବଂ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟାର ଡିଜାଇନ୍ ଗତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଏହା ମୋଟ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ (ବର୍ତ୍ତମାନର ୩୧ ଘଣ୍ଟାରୁ ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ)। ଏହା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଯାନ ଉଭୟ ପାଇଁ ନିରାପଦ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁଗମ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପ କିପରି?
NH-326 ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କରିଡର ଗଜପତି, ରାୟଗଡା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏହି କରିଡର ମୋହନା, ରାୟଗଡା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ NH-326 ର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ୧,୫୨୬.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ୯୬୬.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିଭିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

