Cabinet Decision: ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ୨ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫାକଚରିଂ ୟୁନିଟ୍‌

Cabinet Meeting Decision: ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ୪ଟି ନୂତନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Cabinet Decision: ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ୪ଟି ନୂତନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୪,୫୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧ବି ଏବଂ ଟାଟା-୨ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (୭୦୦ ମେଗାୱାଟ)କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୫,୮୦୧ କୋଟି ଏବଂ ୮,୧୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୋଟ ୧୮,୫୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାରୋଟି ନୂତନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯାହା ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବିନା କୌଣସି ଦେଶ ବିକଶିତ ନୁହେଁ।" ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ଚିପ୍ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାରତକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ
SiCSem: ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡିଶାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ।
3D Glass Solutions Inc.: ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡିଶାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ।
Continental Device India Private Limited (CDIL):(CDIL) : ସ୍ଥାପିତ ହେବ।
Advanced System in Package (ASIP) Technologies : ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ ୧.୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୪,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ଏବଂ ଏହା ୨୦୩୪ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ (ISM) ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହାର ମୋଟ ୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିକମ୍, ଅଟୋମୋଟିଭ୍, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବ।
ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଡିଜାଇନ୍, ୱେଫର ପ୍ୟାକେଜିଂ, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ, ଆସେମ୍ବଲି, ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଉଚ୍ଚ-ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ୨୪ ବିଲିୟନ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।