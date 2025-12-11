ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ସିଏଜି ଶାଖା, ତଦାରଖ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ନୂଆ ଦିଗ

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:33 PM IST
  • ଏବେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସିଏଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ତଦାରଖର ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହା ଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ ବା ସିଏଜି  ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏଜିର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାଖା ଖୋଲାଯିବ। ଏ ନେଇ ସିଏଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ତାରିଖକୁ  ଭାରତର  ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହା ଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ (ସିଏଜି) ର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାଖା  ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତଦାରଖ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଅଡିଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଉପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ (ଡେପୁଟି ସିଏଜି)/ଅତିରିକ୍ତ ଉପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ (ଅତିରିକ୍ତ ଡେପୁଟି ସିଏଜି) (ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ)  ଅଧୀନରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ  ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏଜି  ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାଖାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାଖାରେ  ସମ୍ପାଦିତ ହେବ l

ନୂତନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଡିଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବ, ଯାହା ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଡିଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡିଶା ଏଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ହେବାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି l

