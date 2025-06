Brahmaputra River: ପାକିସ୍ତାନର ଇଙ୍ଗିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ପାଣି ଅଟକାଇ ପାରିବ କି ଚୀନ୍? ଜାଣନ୍ତୁ...

Brahmaputra River: ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। "ଯଦି ଚୀନ୍ ଏହାର ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ?" ​​ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମା ସୋମବାର ଦିନ ଏକ କଡ଼ା ଏବଂ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ଚୀନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ "ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ"କୁ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତର ୬୫-୭୦% ଜଳ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଶାଖା ନଦୀରୁ ଆସିଥାଏ

ଶମା ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ମୋଟ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ଚୀନର ଅବଦାନ ମାତ୍ର ୩୦-୩୫% ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ୬୫-୭୦% ଜଳ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଶାଖା ନଦୀରୁ ପାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନ ଏହି ନଦୀର ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ଏହାର ଭାରତର ଜଳ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆସାମର ଜୀବନରେଖା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବରଂ ବନ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।

“ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ଭୟ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛି”

ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ X ରେ (ପୂର୍ବ ଟ୍ୱିଟରରେ) ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଜଳ କାହାଣୀ ସହିତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।” ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏକ ନଦୀ ଯାହାକୁ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ମୌସୁମୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ।”

ଯଦି ଚୀନ୍ ଏହାର ପାଣିକୁ ଅଟକାଏ ତେବେ କଣ ହେବ?

ଶର୍ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତିଯେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ପ୍ରବାହ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ - ଟୁଟିଂ (ସୀମା) ରେ ଏହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୨୦୦୦-୩୦୦୦ ଘନ ମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଆସାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ୧୫୦୦୦-୨୦୦୦୦ ଘନ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଚୀନ୍ ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ କରେ ତେବେ ଏହା ଆସାମରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରିବ।"

What If China Stops Brahmaputra Water to India?

A Response to Pakistan’s New Scare Narrative

After India decisively moved away from the outdated Indus Waters Treaty, Pakistan is now spinning another manufactured threat:

“What if China stops the Brahmaputra’s water to India?”…

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 2, 2025