ପ୍ରୀତ ପାନେସର କିଏ? ଭାରତ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚାହୁଁଛି କାନାଡା; ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

$20 million gold heist Case: କାନାଡାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ଲୁଟ ଘଟଣା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। କାନାଡା ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତ ପାନେସରଙ୍କୁ (Preet Panesar) ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:58 AM IST

$20 million gold heist Case: କାନାଡାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ଲୁଟ ଘଟଣା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। କାନାଡା ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତ ପାନେସରଙ୍କୁ (Preet Panesar) ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଡକାୟତିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା।

କାନାଡାର ପିଲ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ପୋଲିସ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ସେମାନେ ୨୦୨୩ ମସିହାର ମେଗା ସୁନା ଡକାୟତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତ୍ ପାନେସରଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଟୋରଣ୍ଟୋ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅର୍ସଲାନ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି।

ପ୍ରୀତ୍ ପାନେସର କିଏ?
ପ୍ରୀତ୍ ପାନେସରଙ୍କୁ ଏହି ଡକାୟତିର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ମୋହାଲିର ଏକ ଭଡା ଘରେ ପଣସର୍ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପାନେସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଡକାୟତି ପରେ ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ୮.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୧.୮୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଭାରତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାନେସରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାନାଡିୟ ପୋଲିସ ଏହି ତଦନ୍ତକୁ "ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୨୪କେ" ନାମ ଦେଇଛି।

ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରୀତ ପାନେସର ସମଗ୍ର ଡକାୟତିର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଏୟାର କାନାଡାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁନା କଣ୍ଟେନରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା କାନାଡା ଏବଂ ଦୁବାଇ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଇଡି ପାନେସରଙ୍କ ଫୋନ୍ ରୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଅନେକ ମେସେଜ୍ ରିକଭରୀ କରିଛି। ପାନେସର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ନିବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅର୍ସଲାନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି।

ପାନେସରଙ୍କ ଓକିଲ, ଦମନବୀର ସିଂହ ସୋବତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାନେସର ନିଜେ ଆଇନଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ କାନାଡାର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି।

Zee Odisha Desk

