/Kalyan Bainsla: କିଏ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲା? ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହି ଭିଡିଓ...ଭିଡିଓ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Kalyan Bainsla: ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାଇକରଙ୍କୁ କାର୍ରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମହିଳା ବାଇକର ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ମାମଲାଟି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଏକ କାର୍ ମହିଳା ବାଇକରଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରେ କାର୍ଟି ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଧକ୍କା ପରେ ମହିଳା ବାଇକର ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା ସହ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ କାର୍କୁ ପିଛା କରି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ମହିଳା ବାଇକର ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାରେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଏପଟେ FIR ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋରେ ସେ ନିଜକୁ ‘ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କବାଡି ପ୍ଲେୟର’ ଏବଂ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରଗ୍ବି ଟିମ୍’ର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ସେ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ‘Amateur Olympia India’ର ବିଜେତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କୌଣସି ଅଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିନାହିଁ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲା ଏକ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମାମଲାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଓ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।