Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Kalyan Bainsla: କିଏ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲା? ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହି ଭିଡିଓ...ଭିଡିଓ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Kalyan Bainsla: କିଏ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲା? ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହି ଭିଡିଓ...ଭିଡିଓ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମହିଳା ବାଇକର ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ମାମଲାଟି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଏକ କାର୍‌ ମହିଳା ବାଇକରଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରେ କାର୍‌ଟି ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 14, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:13 PM IST
Kalyan Bainsla: କିଏ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲା? ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହି ଭିଡିଓ...ଭିଡିଓ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ୬ ଗିରଫ ସହ...
2
3
4
5