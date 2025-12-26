Advertisement
Care Edge Ratings: ସୁଶାସନରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା

ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କେୟାର ଏଜ୍‍ ରେଟିଙ୍ଗ୍‍ସ୍‍ରୁ ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳି ନଜରକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ନିଜର ବଜେଟକୁ ତ ସନ୍ତୁଳି

Dec 26, 2025, 10:01 PM IST
  ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୭ତମ  ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୧ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ୨ୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ୩ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କେୟାର ଏଜ୍‍ ରେଟିଙ୍ଗ୍‍ସ୍‍ରୁ ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳି ନଜରକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ନିଜର ବଜେଟକୁ ତ ସନ୍ତୁଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।  ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ୧୭ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଏକ ପଙ୍ଗୁ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। 

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଶାସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ୧୭। ଏପରି କହିଛି କେୟାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶାସନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଭଳି ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ପାରାମିଟର ଓ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଉପ-ପାରାମିଟରକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଉପସଂହାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେୟାର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଏକ ନମ୍ବର ଆଣି ଗୌରବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ପଛକୁ ଯିବା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ରାଜନୀତିକ ସ୍ଥାଣୁତା ନୁହେଁ ବରଂ  ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅବହେଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।

ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ପରିଚାଳନାରେ ବେଶ ଦୃଢ଼ ରହିଛି।  ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହା ବଜେଟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ବିଫଳତା। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାପଦଣ୍ଡରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏସଡିଜି) ହାସଲ କରିବାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ କେରଳ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶାସନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆଗରେ ଅଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ବିହାର ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗରେ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ମଡେଲରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ରହିଛି, ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ୨୦% ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ରଖିଛି।

ମୁମ୍ବାଇ କେବଳ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ।  ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ୫ମ ସ୍ଥାନରେ।  ସେହିପରି ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେରଳ ୧ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ୨ୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ ମାହାରାଷ୍ଟ୍ର ୩ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

 

ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ: ପଞ୍ଜବ ୧ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ହରିଆନା ୨ୟ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ୩ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ୧୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୭ତମ  ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୧ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ୨ୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ୩ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୭ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସୂଚାଉଛି ଯେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି।

 ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା: ଗୁଜରାଟ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଡେଲ୍

ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ୍: ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ-ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ, ବନ୍ଦର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତରର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ତାମିଲନାଡୁ: ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଇଟି ଓ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ୧୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି।

କେରଳ: ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ କେରଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା।

 ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି (୧୬ତମ ରାଙ୍କ୍) ଏବଂ ଶାସନ ପରିଚାଳନା (୧୭ତମ ରାଙ୍କ୍) ରେ ସୁଧାର ନଆଣେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆହୁରି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା 'ବଜେଟ୍ ପ୍ରଥମ'ରୁ ବାହାରି 'ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପ୍ରଥମ' ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

