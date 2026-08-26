Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha News: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯିବା ଘଟଣା,ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେଲା ୨ଟି ଚାଇନା ଜାହାଜ

Odisha News: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯିବା ଘଟଣା,ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେଲା ୨ଟି ଚାଇନା ଜାହାଜ

Odisha News: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ୨୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ଚୀନ୍ ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (ICG) ଏବଂ ନୌସେନା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 26, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:23 AM IST
Odisha News: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯିବା ଘଟଣା,ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେଲା ୨ଟି ଚାଇନା ଜାହାଜ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍
2
3
4
5