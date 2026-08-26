/Odisha News: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯିବା ଘଟଣା,ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେଲା ୨ଟି ଚାଇନା ଜାହାଜ

Odisha News: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ୨୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ଚୀନ୍ ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (ICG) ଏବଂ ନୌସେନା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୨୪ ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ନେଇ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ MV ଓସନ୍ ୱିନର, ବିଶାଖାପାଟଣାର ପ୍ରାୟ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ (ଶନିବାର) ଦିନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଜଣ ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବାକି ୨୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ନିଖୋଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଜଣ ଚୀନ୍ ନାଗରିକ,୩ ଜଣ ମିଆଁମାର ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ICG ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲାଇଫବୋଟ୍ ଖୋଜିବା ପରେ ଏହି ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତଥାପି, କୌଣସି ବଚିଂତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।ନିଖୋଜ କ୍ରୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ ବେଜିଂର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଧାର ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର (MRCC) ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।
ଦୁଇଟି ଚୀନ୍ ଜାହାଜ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତଟରକ୍ଷୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧାନକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ (ଶୁକ୍ରବାର) ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିଥିବା ଏମଭି ଓସେନ୍ ୱିନର ପରଦିନ ଚୀନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।ବୁଡ଼ିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ଏବଂ ନୌସେନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ବହୁ-ଏଜେନ୍ସି ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାକି ୨୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାବ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଖୋଜ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ।