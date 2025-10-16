Advertisement
Punjab DIG Arrested: ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପଞ୍ଜାବ DIG ଗିରଫ, ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ୧.୫ କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ

Punjab Police DIG arrested: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପଞ୍ଜାବର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ମୋହାଲିସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:18 PM IST

Punjab Police DIG arrested: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପଞ୍ଜାବର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ମୋହାଲିସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୨୦୦୭ ବ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ଡିଆଇଜି (ରୋପର ରେଞ୍ଜ) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୋପର ରେଞ୍ଜରେ ମୋହାଲି, ରୂପନଗର ଏବଂ ଫତେଗଡ଼ ସାହିବ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭୁଲ୍ଲର ପୂର୍ବରୁ ଡିଆଇଜି (ପଟିଆଲା ରେଞ୍ଜ) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜାଗ୍ରାଓଁ, ମୋହାଲି ଏବଂ ସଂଗ୍ରୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମାସିକ ଅବୈଧ ଦେୟ ଦାବି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସିବିଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରକୁ "ନିଷ୍ପତ୍ତି" କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ମାସିକ ଅବୈଧ ବଟି ଦାବି କରିଥିଲେ।

ସିବିଆଇ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୨୧ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଦେୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ​​ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସି ସମୟରେ CBI ବହୁ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:

  • ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି (ଗଣନା ଜାରି ରହିଛି) ନଗଦ
  • ପ୍ରାୟ ୧.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଳଙ୍କାର
  • ପଞ୍ଜାବରେ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
  • ଦୁଇଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି (ମର୍ସିଡିଜ୍ ଏବଂ ଅଡି) ର ଚାବି
  • ୨୨ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା, ଲକର ଚାବି
  • ୪୦ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ
  • ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର - ୧ ଡବଲ-ବ୍ୟାରେଲ୍ ବନ୍ଧୁକ, ୧ ପିସ୍ତଲ, ୧ ରିଭଲଭର, ୧ ଏୟାରଗନ୍ ଏବଂ ଗୁଳି

ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ୨୧ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି

ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

