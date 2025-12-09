Rs 228 Crore Fraud Case: ୨୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ; ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଅନମୋଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ସିବିଆଇ

Rs 228 Crore Fraud Case: ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାମ ନେଉ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଅନମୋଲ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
CBI Books RHFL Anmol Ambani: ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାମ ନେଉ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଅନମୋଲ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଏହି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ୨୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସିବିଆଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜୟ ଅନମୋଲ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ବ୍ୟତୀତ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଶରଦ ସୁଧାକରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ମାମଲାରେ ରହିଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ (ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର SCF ଶାଖାରୁ ₹୪୫୦ କୋଟିର କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା ହାସଲ କରିଥିଲା। କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରିକି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ, ସୁଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଦାଖଲ କରିବା, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାର କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୯ ରେ NPA ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ସିବିଆଇର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇଟି RHFL କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜୟ ଅନମୋଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ସୁଧାଲକରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କଫ ପରେଡରେ ଥିବା ସିୱିଣ୍ଡ ବିଲଡିଂରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାସଭବନର 7ମ ମହଲାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୧୬ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଫୋରେନ୍ସିକ ଅଡିଟ୍ ଫାର୍ମ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଥର୍ଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଋଣ ରାଶି ସହମତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଠକେଇ, ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ।
ସିବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆରଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ୧୮ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏନବିଏଫସିରୁ ମୋଟ ୫,୫୭୨.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲା।