Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3065520
Zee OdishaOdisha TrendingCBI Summons Vijay: ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ବିଜୟକୁ ସମନ କଲା ସିବିଆଇ

CBI Summons Vijay: ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ବିଜୟକୁ ସମନ କଲା ସିବିଆଇ

CBI Summons Vijay: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଅଭିନେତା ତଥା ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ବିଜୟଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ କରାଯାଇଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:12 PM IST

Trending Photos

CBI Summons Vijay
CBI Summons Vijay

CBI Summons Actor-Politician Vijay: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଅଭିନେତା ତଥା ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ବିଜୟଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ବିଜୟଙ୍କ କରୁର ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ୫୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ରାଲି ସ୍ଥଳରେ ୧୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷମତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ରାଲି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଟିଭିକେ (TVK) ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶାସକ ଡିଏମକେ ବିରୋଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗସ୍ତ ଏବଂ ରାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କରୁରରେ ଏକ ରାଲି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ଟାରେ ରାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ବିଜୟ ଏକ ପ୍ରଚାର ବସ୍ ରେ ରାଲି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗଛ, ଛାତ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲାପେଲି କରିବା ଏବଂ ବସ୍ ଆଡକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ପୋଲିସ ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା।

ଦଳାଚକଟା ପରେ ଦିନେ ବିଜୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଁଏ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଁଏ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦଳାଚକଟା ପରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଦଳାଚକଟା ପରେ ପୋଲିସ ଟିଭିକେର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମାଥିୟାଜାଗାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

Also Read: Tension Erupts in Nepal:​ ନେପାଳରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ପୁଣି ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ପରେ ବୋର୍ଡର ସିଲ୍

Also Read:  Sonia Gandhi Health: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ  କେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା?

 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CBI Summons Vijay
ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ବିଜୟକୁ ସମନ କଲା ସିବିଆଇ
top 10 news today
Top 10 News Today: VB G RAM G ବିଲ୍‌ର ଉପକାରିତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
Fight against high AQI
Fight against AQI: ଭାରି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ: ଭୁବନେଶ୍ୱରର; ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Odisha news
Odisha News: ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ
Nepal
ନେପାଳରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ପୁଣି ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ପରେ ବୋର୍ଡର ସିଲ୍