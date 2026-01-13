School syllabus may change: ଘୋଷା ପାଠରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର!

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଚଳିତ ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ‘ଘୋଷା ବଳଦ’ରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ପିଲମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନି ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପରିପର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ତେବେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ’ଣ ହେବ? କିପରି ଲାଗୁ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଡମି ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବ କି ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ?
ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ମୂଳତଃ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୋଚିଂ ସମୟକୁ ଲାଘବ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାପ କମାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଷା ବଳଦରେ ପରିଣତ ହେବାଠୁ ମୁକୁଳାଇବା ହେଉଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ସ୍କୁଲ୍ ସମୟରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏକାଦଶରୁ ପଢ଼ା ହେବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପାଠ।
କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଗଠିତ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବେଶିକାରେ ରହୁଛି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ। ଅପରପକ୍ଷେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରବେଶିକାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୋଚିଂ ଏବଂ ଡମି ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାପୁଥିବା କମିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି।
ପୁଣି କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିବା ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦକ୍ଷତାର ଅନୁଶୀଳନ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ ନାହାନ୍ତି। କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଭାବେନ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଥିଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ମତ ଦେଇଥିବା ଦି’ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ପରାର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ରହିଛି:
"ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍"ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାଉନସେଲିଂ ସହିତ ଏକ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପୋର୍ଟାଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ।