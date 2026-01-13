Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3072598
Zee OdishaOdisha TrendingSchool syllabus may change: ଘୋଷା ପାଠରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର!

School syllabus may change: ଘୋଷା ପାଠରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର!

ପ୍ରଚଳିତ ସ୍କୁଲ୍‍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ‘ଘୋଷା ବଳଦ’ରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ପିଲମାନେ ସ୍କୁଲ୍‍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନି ସ୍କୁଲ୍‍ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପରିପର୍ତ୍ତନ ହେବ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:46 AM IST
  • ସ୍କୁଲ୍‍ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ସ୍କୁଲ୍‍ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି। ହି ସୁପାରିଶ ଶିକ୍ଷାରେ ବିକାଶ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଡମି ସ୍କୁଲ୍‍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 

Trending Photos

School syllabus may change: ଘୋଷା ପାଠରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଚଳିତ ସ୍କୁଲ୍‍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ‘ଘୋଷା ବଳଦ’ରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ପିଲମାନେ ସ୍କୁଲ୍‍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନି ସ୍କୁଲ୍‍ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପରିପର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ତେବେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ’ଣ ହେବ? କିପରି ଲାଗୁ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଡମି ସ୍କୁଲ୍‍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବ କି ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ?

ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ମୂଳତଃ ସ୍କୁଲ୍‍ ଶିକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୋଚିଂ ସମୟକୁ ଲାଘବ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାପ କମାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଷା ବଳଦରେ ପରିଣତ ହେବାଠୁ ମୁକୁଳାଇବା ହେଉଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ସ୍କୁଲ୍‍ ସମୟରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏକାଦଶରୁ ପଢ଼ା ହେବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପାଠ।

କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜୁନ୍‍ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଗଠିତ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍କୁଲ୍‍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ୍‍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିବିଏସ୍‍ଇ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବେଶିକାରେ ରହୁଛି ଏମ୍‍ସିକ୍ୟୁ। ଅପରପକ୍ଷେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରବେଶିକାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୋଚିଂ ଏବଂ ଡମି ସ୍କୁଲ୍‍ ବ୍ୟାପୁଥିବା କମିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି।

ପୁଣି କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିବା ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦକ୍ଷତାର ଅନୁଶୀଳନ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍‍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ୍‍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ ନାହାନ୍ତି। କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଭାବେନ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ  ମଧ୍ୟ ସେଥିଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ୍‍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ମତ ଦେଇଥିବା ଦି’ ଇଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ପରାର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ରହିଛି:

  1. ସ୍କୁଲ୍‍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ସଂଯାଜନା କରିବାକୁ ଏନ୍‍ସିଇଆର୍‍ଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏଥିଲାଗି ଏନ୍‍ଟିଏ, ସିବିଏସ୍‍ଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ।
  2. ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର "ବୈଧତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ ଶକ୍ତି"ର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍‍ଟିଏ ଗତ ତିନି ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ-ସ୍ତରୀୟ, ପ୍ରଶ୍ନ-ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର, ସିଫ୍ଟ-ୱାଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ତର ସୂଚୀ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବରଣୀ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
  3.  JEE Main, NEET, CUET ଏବଂ JEE Advanced ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର କଠିନତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ 'ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ୍' (Psychometric) ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିୟୋଜିତ ହେବେ।
  4.  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଡ଼ିତ, ତାହାର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଏବଂ CBSE ସର୍ଭେ କରିପାରନ୍ତି।
  5.  ଘରୋଇ କୋଚିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ CBSE ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେମିଡିଆଲ୍ ଏବଂ ମେଣ୍ଟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏକ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
  6.  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଠପଢ଼ା ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଚିଂ କ୍ଲାସକୁ ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ "୨-୩ ଘଣ୍ଟା" ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯିବ।
  7.  କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମେତ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ହାର ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ।
  8. ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କଲେଜ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
  9. ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପ-କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ୧୧ଶ ଶ୍ରେଣୀରେ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଓ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ।
  10. "୮ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ" ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ NCERT ଏବଂ CBSE ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
  11. ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।
  12.  "ଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ" ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ NCERT, CBSE ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ।
  13.  ଘୋଷା ପାଠ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ MCQ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ 'ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଡେଲ' ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

 "ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍"ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ  ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।  ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାଉନସେଲିଂ ସହିତ ଏକ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପୋର୍ଟାଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CBSE
School syllabus may change: ଘୋଷା ପାଠରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟ
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର...
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Donald Trump Tariff News
ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଛାଟ, ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ୨୫% ଟାରିଫ୍...
top 10 news today
Top 10 News: ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ, ମୋକିମଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର