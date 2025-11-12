Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2999043
Zee OdishaOdisha Trending

CCTV Footage: ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଘଟିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଡିଓ

CCTV Footage of Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା? କିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କିପରି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବେ ସହଜ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:02 PM IST

Trending Photos

CCTV Footage of Delhi Blast
CCTV Footage of Delhi Blast

CCTV Footage of Delhi Blast: ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୫୨ ରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଛି। କାରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ହେବ।

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଜାରି କରିଛି। ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ କାର ଏକ ସିଗନାଲ ପାଖରେ ବହୁତ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି। ସେହି କାର ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଛି। କାର ଚାରିପାଖରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ କାରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା କଳା କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଖପାଖର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଡକ୍ଟର ଉମର ନବି ଏବଂ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଡକ୍ଟର ଉମର ନବି ବିଚଳିତ ହୋଇ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଫୋରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବୈଠକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଭୟାନକ ଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ୍ ଡମ୍ପ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଗିରଫ ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ରେକି କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CCTV Footage of Delhi Blast
ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଘଟିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଡିଓ
Govinda Health Update
Govinda Health Update: ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡି଼ତ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା! ହସପିଟାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି
Odisha news
Odisha News:ଡୁମୁରିଆ ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା,ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ ହୋଇ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁ
puri news
Puri News: ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଶ୍ରୀଜିଉ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ -ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍,ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...