CEC Gyanesh Kumar Odisha Visit: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର

CEC Gyanesh Kumar Odisha Visit: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ୍ କୁମାର ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
Trending Photos
CEC Gyanesh Kumar Odisha Visit: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ୍ କୁମାର ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସେ ସବୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (ବିଏଲଓ) ମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ (ଶନିବାର) ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବଚନ କମିଶନର ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।
ALSO READ: Odisha Weather Update: ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ! ଫିକା ପଡି଼ବ ନୂଆବର୍ଷ,ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା...
ALSO READ: Train Fare Hike: ଆଜିଠୁ ବଢିଲା ରେଳ ଭଡ଼ା,ଜାଣନ୍ତୁ କିଲୋମିଟର ପିଛା କେତେ ବଢିଲା ରେଟ୍?
ରବିବାର ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର୍ ସହିତ ଶାନ୍ତସ୍ତୁପ୍ ଧଉଳି ଓ ଖଣ୍ତଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ପା ବୁଲି ଦେଖିବେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଦ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର କୁ ଯିବେ। ସୋମବାର ଓୟୁଏଟି ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଠାରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଏଓମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ବୈଠକ କରିବେ। ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।