ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେବ ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ। ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଦେଶର ୧୫ ରାଜ୍ୟରେ ବିହାର ପରି ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଅର୍ଥାରତ୍‍ ଏହି ତାଲିକାରୁ ଅନେକ ଜାଲି ଭୋଟର, ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିବ। ଗଲା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଏପରି ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:25 AM IST
ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେବ ଏସ୍‍ଆଇଆର୍‍- ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେବ ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ। ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଦେଶର ୧୫ ରାଜ୍ୟରେ ବିହାର ପରି ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଅର୍ଥାରତ୍‍ ଏହି ତାଲିକାରୁ ଅନେକ ଜାଲି ଭୋଟର, ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିବ। ଗଲା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଏପରି ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଲାଗି ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ରାଜନୀତିକ ଚାବୁକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।

ୟମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବରଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି  ଦେଶର ୧୦ରୁ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ରଖାଯାଇଛି।  ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ ପଞ୍ଜାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ  କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମମୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛ। ଠିକ୍‍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ ବରାଫେଚ୍ଛାଦିତ ଥାଆନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍‍ ଦିଆଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ସିକ୍କିମ, ଲଦାଖ, ହିମାଜଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍‍ଆଇ ଆର୍‍ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ୫ ରାଜ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ।  

ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ  ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।   ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 

