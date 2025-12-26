Cement Price Hike: ନୂଆବର୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ?

Cement Price Hike: ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହ୍ରାସ ପରେ ଚାହିଦା ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Cement Price Hike: ଖରମାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ କ’ଣ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଦେଶରେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହ୍ରାସ ପରେ ଚାହିଦାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।
ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ମାସରେ ମାସ ତୁଳନାରେ ସାରା ଭାରତରେ ହାରାହାରି ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଗ ୬ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ମୂଲ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ।
ଦୀର୍ଘ ମୌସୁମୀ ସାରା ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ଯାହା ସିମେଣ୍ଟ ଚାହିଦାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଡିଲରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସଟି ପାସ-ଥ୍ରୁ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ।
ତଥାପି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଚାହିଦାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରୁ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଲ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ୭-୮% ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
