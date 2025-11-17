ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ କରିବେ ସରକାର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:55 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଘରର ବିବରଣୀକୁ। ଏହାର ଆକାର, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତଥା ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସବୁକିଛି ଏହି ବିବରଣୀରେ ରହିବ। ୨୦୨୭ ଜନଗଣନାରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜନଗଣନା ସର୍ବେକ୍ଷଣର ପ୍ରାକ ପରୀକ୍ଷଣ।

ରାଜ୍ୟର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ତହସିଲର ୨୦ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ତହସିଲର ୪୪ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ଭୂବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ୨୨ ଓ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ୧୭ରେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଗଣନାକାରୀ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗୃହରେ ନମ୍ବର ଦେବେ ଓ ଗୃହଗଣନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଜନଗଣନାରେ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦାୟର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସ୍ଵ-ଗଣନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ବା ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିବା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।   

