Indian Railways: ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଟକ-ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ-ହରିଦାସପୁର ଲାଇନ ସମେତ ୯,୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (ସିସିଇଏ)ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୪୧୦ କିଲୋମିଟର ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।
ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ଖଡ଼ଗପୁର-ଭଦ୍ରକ (ରାଣୀତାଲ)ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ -୧୭୩ କିଲୋମିଟର (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା)ଭଦ୍ରକ-ହରିଦାସପୁର ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ -୭୫ କିଲୋମିଟର (ଓଡିଶା),ଗୁମ୍ମିଡିପୁଣ୍ଡି-ଗୁଡୁର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ -୯୦ କିଲୋମିଟର (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ),କଟକ-ପାରାଦୀପ (ବଡ଼ବନ୍ଧ) ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ -୭୨ କିଲୋମିଟର (ଓଡିଶା)। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲାଇନ କ୍ଷମତା ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଗତିଶୀଳତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ମାଲ ପରିବହନକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଗତି
ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ୬୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ୬୪୪୮ ଗ୍ରାମ ଉପକୃତ ହେବ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ,ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି, ପୁଲିକାଟ ହ୍ରଦ,ଲଳିତଗିରି ବୌଦ୍ଧ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୭୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ (MTPA) ଅତିରିକ୍ତ ମାଲ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ତୈଳ ଆମଦାନୀ ୧୩ କୋଟି ଲିଟର ହ୍ରାସ କରିବ । ୬୫ କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ CO₂ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବ - ଯାହା ୨.୬ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ୨୦୩୦-୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସର୍ବବୃହତ ରେଳ ନିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ସେପଟେ, ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ବିଶେଷକରି,ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ରେଲ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଏକ ବୃହତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ।ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ସହ ଭିଡ଼ କମାଇବ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଧିକ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।