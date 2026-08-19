Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Indian Railways: ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଭେଟି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର,କଟକ-ପାରାଦୀପ ୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ଲାଇନ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

Indian Railways: ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଭେଟି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର,କଟକ-ପାରାଦୀପ ୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ଲାଇନ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

Indian Railways: ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଟକ-ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ-ହରିଦାସପୁର ଲାଇନ ସମେତ ୯,୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:19 PM IST
Indian Railways: ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଭେଟି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର,କଟକ-ପାରାଦୀପ ୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ଲାଇନ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ashutosh Parida: ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ମାନପତ୍ର ସହ ପାଇବେ ଏତେ ଲକ୍
2
3
4
5