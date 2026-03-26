Free Train Travel: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, ଟ୍ରେନରେ ଆଜୀବନ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସହ ମିଳିବ ପରିବାରକୁ...

Free Train Travel: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Trending Photos
Free Train Travel: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ବୀରତ୍ୱ ପଦକ ବିଜେତାମାନେ ଏବେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍(Lifetime Rail Pass) ଟ୍ରେନରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ବିଜେତାମାନେ ବିଶେଷକରି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ,(2 AC)(AC ଚେୟାର୍ କାର୍)ରେ ଆଜୀବନ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ବିଜେତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ:
ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ,ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ,ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଯଦି ପୁନର୍ବିବାହ କରି ନ ଥାନ୍ତି ପାଇବେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ-ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ଏବଂ ବଳିଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୈନିକଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ:
ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଘୋଷଣା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।