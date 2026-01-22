Atal Pension Yojana: ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର,ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାର...

Advertisement
Atal Pension Yojana: ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଜାରି ରଖାଯିବ। ଏ-ହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ପାଇଁ  ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ସହିତ ନିଅଣ୍ଟ ଭରଣଲାଗି ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି  ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ  ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍  ବୈଠକରେ ବୁଧବାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:02 PM IST

ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାର ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି,ସରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ,ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ, ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ,ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ କି ନାହିଁ? କିମ୍ବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୬.୬ ନିୟୁତ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୮ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗିଗ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ କାମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି।

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁକି ଲାଭ ପାଉନାହାଁନ୍ତି:

ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY) ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧, ୨୦୨୨ ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେକୌଣସି କରଦାତା, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆୟକର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ OPS, NPS କିମ୍ବା UPS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ପେନସନ ଯୋଜନା, ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY) ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଏପରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟକର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY)ରୁ ବାଦ ଦେଇଥାଏ।

କାହିଁକି ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି:
ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି। କାରଣ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। PFRDA ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ପେନସନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଧିକାଂଶ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆୟକର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY) ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ।

ବାର୍ଷିକ କେତେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ?
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY) ସ୍ଥିର ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବୟସ ଏବଂ ପେନସନ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପାଣ୍ଠି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର, ଋଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ନିବେଶ କରାଯାଏ। ଅବସର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ବାଛିଥିବା ପେନସନ ପରିମାଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କର୍ପସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ ୮% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ।

