Central Railway: ଟ୍ରେନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟିଲିରେ ମ୍ୟାଗି ବନାଇ ଫସିଲେ ମହିଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳବାଇ ନେବ ଆକ୍ସନ

Cooking Noodles on Train: ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ମହିଳା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲି ବ୍ୟବହାର କରି ମ୍ୟାଗି ରାନ୍ଧୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରେଳବାଇ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବେଆଇନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
Cooking Noodles on Train: ଟ୍ରେନରେ ଏସି କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟିଲି ଲଗାଇ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଏହି ଘଟଣାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରେଳବାଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଏହା ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କେଟଲି ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ। ଏହା କେବଳ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବେଆଇନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ରେଳବାଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କେଟଲି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏହା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ବେଆଇନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏହା ନିଆଁ ଲଗାଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଟ୍ରେନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଏସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।"
ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ରେଳବାଇ କହିଛି, "ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।"
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳବାଇ ଆଇନର ଧାରା 147(1) ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
Video shows a woman in an Indian Railways cooking Maggi noodles in AC coach and preparing tea using a personal electric kettle plugged into a mobile charging socket for social media reels. pic.twitter.com/ycw0XvljCI
— Sujal Singh (@sujalsingh_x) November 22, 2025
ଭିଡିଓରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସକେଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟିଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ମହିଳା ଜଣକ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ୧୦-୧୫ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ରେଳବାଇ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।