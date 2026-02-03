New Baggage Rule announced: ବିମାନରେ ନେଇପାରିବେ କି ପୋଷା କୁକୁର? ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟାଗେଜ୍‍ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା

Advertisement
ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍‍ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏଥିନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:37 AM IST
  • ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୬ ନାମରେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଭାରତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କଷ୍ଟମ୍ସ ବ୍ୟାଗେଜ୍ (ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ) ନିୟମ, ୨୦୨୬ ଏବଂ ଏକ ମାଷ୍ଟର ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ନିୟମ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍‍ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏଥିନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।

ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୬ ନାମରେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଭାରତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କଷ୍ଟମ୍ସ ବ୍ୟାଗେଜ୍ (ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ) ନିୟମ, ୨୦୨୬ ଏବଂ ଏକ ମାଷ୍ଟର ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ନିୟମ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା।

ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ୫ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ଉପରେ:

  1.  ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ବିଷୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏପରିକି ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟମ୍ସ କାଉଣ୍ଟରରେ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ।
  2. ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ମାଗଣା ଅନୁମତି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ (transfer of residence) ସୁବିଧା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
  3. ସରକାର ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାପଟପ୍ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ (duty-free) ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।
  4. ଅସ୍ଥାୟୀ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ପୁନଃ-ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦେଶକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏବଂ ପୁଣି ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ଜଟିଳତା ଦେଖାଦେବ।
  5. ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ।

 ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ତଥା ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

 

