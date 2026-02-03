New Baggage Rule announced: ବିମାନରେ ନେଇପାରିବେ କି ପୋଷା କୁକୁର? ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟାଗେଜ୍‍ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏଥିନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।
ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୬ ନାମରେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଭାରତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କଷ୍ଟମ୍ସ ବ୍ୟାଗେଜ୍ (ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ) ନିୟମ, ୨୦୨୬ ଏବଂ ଏକ ମାଷ୍ଟର ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ନିୟମ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ୫ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ଉପରେ:
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ତଥା ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।