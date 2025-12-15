Vikshit Bharat GRAMG Bill 2025: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଣିବ ନୂଆ ବିଧେୟକ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମିବ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ତଳର ଆଇନ ସଂଶୋଧିତ ହେବ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ ଭାବେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇନକୁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ି ଏହାକୁ ମନରେଗା ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଆଇନରେ ୧୦୦ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏହି କର୍ମ ଦିବସକୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଢ଼ାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ୧୦୦ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି , ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଏହି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ଏ ନେଇ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଦେଶରେ ୧୦୦ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି ୫୦ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରମିକ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୪୦ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଲୋକ ୧୦୦ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଆଇନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୧୦୦ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୨୫ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ।
ନୂଆ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ମନରେଗା ନ ହୋଇ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ଜିରାମ୍ଜି’ ହେବ। ଅର୍ଥରତ୍ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜିବୀକା ମିଶନ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୧୦୦ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ୧୨୫ ଦିନ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ବିଧେୟକ ପାରିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ପଠାଯିବ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆଇନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ।
କନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନାରୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ। କଂଗ୍ରେସ ତଥା ଏହାର ସମର୍ଥକ ଦଳମାନେ ଏ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇପାରନ୍ତି।