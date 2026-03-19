Chaitra Navratri 2026 First Day: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3146407
ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ନଅ ଦିନ ଧରି ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅଟି ରୂପ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:37 PM IST

Trending Photos

Chaitra Navratri 2026 First Day: ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ନଅ ଦିନ ଧରି ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅଟି ରୂପ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯, ୨୦୨୬, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଘଟସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପ ପୂଜା କରାଯାଏ।

ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଳଶ ସ୍ଥାପନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଳଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ସମୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜି, ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ, ଘଟସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:55 ରୁ 7:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 12:05 ରୁ 12:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ କଳଶ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ।

ମା’ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି
ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମା’ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଘଟସ୍ଥାପନର ଶୁଭ ସମୟରେ, କଳଶ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସାତ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ସପ୍ତଧନ୍ୟ ବୁଣନ୍ତୁ। କଳଶରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ସୁପାରୀ, ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ନଡ଼ିଆକୁ ସୂତା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ କଳଶ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ମା’ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ମା’ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଖନା ଖିର (ଭାତ ପୁଡ଼ାଇବା) ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର 
ॐ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ॥
ଯା ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୈ ନମଃ ॥
ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୁତେଷୁ ମାଁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୁପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ॥
ନମସ୍ତଶୈ ନମସ୍ତଶୈ ନମସ୍ତଶୈ ନମୋ ନମଃ ॥
ବନ୍ଦେ ବାଚ୍ଛିତଲାଭାୟ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଧକୃତଶେଖରାମ ॥
ଭୃଷାରୁଢାଂ ଶୁଲଧରାଂ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀନୀମ ॥

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

