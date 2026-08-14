Tunnel Collapse: ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ!ଅନେକ ଫସିଥିବା ସୂଚନା

Tunnel Collapse: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଅଳକନନ୍ଦା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ସେପଟେ, କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଦଶ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୋପେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଜଣେ ଶ୍ରୀନଗରର ଏବଂ ଜଣେ ପିପଲକୋଟିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି।
ଏନଡିଆରଏଫ(NDRF)ର ସହାୟକ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଲୋକ ଜାଇରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ତଥାପି,ଜଳାଭାବ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ରାତିରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। (ଶୁକ୍ରବାର)ସକାଳେ ଏହି ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୩୦ ସମୟରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ବିହାର,ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। THDC-NTPC ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ୪୪୪ ମେଗାୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ୩.୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ୧.୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭିତରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ନିସ୍ତ୍ରା ଭିଙ୍ଗରା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ୧.୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୁରୁତ୍ବ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସିଣ୍ଟରିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍,ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଉପରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଭଙ୍ଗି ଯିବା ସହ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ପରେ ସମସ୍ତେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଡଙ୍ଗର ଭିତର ଭାଗ ପୋତି ହୋଇଯାଉଥିଲେ।