Add Zee Business As A Preferred Source
App

Tunnel Collapse: ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ!ଅନେକ ଫସିଥିବା ସୂଚନା

Tunnel Collapse: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଅଳକନନ୍ଦା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 14, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:55 AM IST
Tunnel Collapse: ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ!ଅନେକ ଫସିଥିବା ସୂଚନା
Image Credit: ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତରେ ଘନୀଭୂତ!ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ
2
3
4
5