BSNL: ପାଇପାରିବେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା...

ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସରକାରୀ ଇ-ନିଲାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସହଜରେ ମନେରଖିବା ପରି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ VIP, ଫ୍ୟାନ୍ସି କିମ୍ବା ଭ୍ୟାନିଟି ନମ୍ବର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେହି ନମ୍ୱର କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବିଏସଏନଏଲ।
BSNL: ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିଏସଏନଏଲ ଏହାର ସରକାରୀ ଇ-ନିଲାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସହଜରେ ମନେରଖିବା ପରି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ VIP, ଫ୍ୟାନ୍ସି କିମ୍ବା ଭ୍ୟାନିଟି ନମ୍ବର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଙ୍କ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ, ଯେପରିକି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଙ୍କ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ।
BSNL VIP ନମ୍ବର କ’ଣ?
BSNL VIP ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ତଥା ସହଜରେ ମନେରଖିବା ଅଙ୍କ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଏହା ମନେ ରଖିବା ସହଜ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରିକଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନମ୍ବର ବାଛିଥାନ୍ତି। BSNL VIP ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଙ୍କ (ଯଥା, 7777), କ୍ରମିକ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ କ୍ରମ। ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ BSNL ର ଇ-ନିଲାମ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବିଡିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚାହିଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, VIP ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
BSNL ର ଇ-ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କାମ କରେ?
VIP ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ eauction.bsnl.co.in ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କର ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲ୍ ଚୟନ କରିବା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୈଧ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। BSNL ତା'ପରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଇମେଲ୍କୁ ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଠାଇଥାଏ। ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଉପଲବ୍ଧ VIP ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଡ୍ ରଖିପାରିବେ।
ଫେରସ୍ତଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ଆବଶ୍ୟକ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଲାମ ଚକ୍ର BSNL ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନି ବିଡର - H1, H2, ଏବଂ H3 କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ସର୍ବାଧିକ ବିଡର (H1) ନମ୍ବର ଦାବି କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି H1 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟକରଣ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ନମ୍ବରଟି H2 କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅସଫଳ ବିଡରମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ଦେୟ ଏବଂ ଫି
BSNL ଏକ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ଆଦାୟ କରେ। ଏହା ନମ୍ବରର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେୟ କରାଯାଇଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିମାଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ VIP ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ 5,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଚାହିଦା ଏବଂ ଅଙ୍କ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକୃତ କମ୍ପାନୀ BSNL VIP ନମ୍ବର ଇ-ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାନିଟି ନମ୍ବର ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ; ଯଦି ହଁ, ତେବେ BSNL ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭ୍ୟାନିଟି ନମ୍ବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡରଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବ। ବିଏସଏନଏଲ କହିଛି ଯେ, ସକ୍ରିୟକରଣ ପରେ, ସକ୍ରିୟକରଣ ତାରିଖରୁ 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଲାମ ନମ୍ବରକୁ ଅନ୍ୟ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ପୋର୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
