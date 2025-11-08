Advertisement
ISROକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା! ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨ ପଠାଇଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:02 PM IST

Chandrayaan 2: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨ ମିଶନର ଅର୍ବିଟର ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଚ୍ଚମାନର ତଥ୍ୟ ପଠାଇଛି। ଯାହା ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଉପପୃଷ୍ଠର ଭୌତିକ ଏବଂ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ମିଶନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।

ISRO ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨ର ଅର୍ବିଟର ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ତଥ୍ୟ ପଠାଉଛି। ଏହାର ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର (DFSAR) ଉପକରଣ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଲ୍-ପୋଲାରିମେଟ୍ରିକ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (୨୫ ମିଟର/ପିକ୍ସେଲ) ରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିଛି। ରାଡାର ଭୂଲମ୍ବ ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତର ଦିଗରେ ସିଗନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯାହା ପୃଷ୍ଠର ଭୌତିକ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (SAC)ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଉନ୍ନତ ଆଲଗୋରିଦମ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ବରଫର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ଏବଂ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ISRO କହିଛି ଯେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲଗୋରିଦମ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଶନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ଆଲଗୋରିଦମଗୁଡ଼ିକ ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ତଥ୍ୟର ପରିପୂରକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଖଣିଜ ବଣ୍ଟନ, ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଉପପୃଷ୍ଠ ଗଠନର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। 

ଅର୍ବିଟର ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧ୍ରୁବୀୟ ମାନଚିତ୍ର (ସ୍ତର 3C) ବର୍ତ୍ତମାନ ISSDC ୱେବସାଇଟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଇସ୍ରୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଧ୍ରୁବୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସୌରମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଏବଂ ଗ୍ରହ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ।

