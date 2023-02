Viral News: ୮0 ଦଶକରେ କିଲେ ଲଡୁ ଓ ସିଙ୍ଗଡାର ଦାମ୍ ଥିଲା ଏତିକି, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବିଲ୍

Low Prices of Sweets and Snacks: ସମୟ ଗଡିବା ସହ ସବୁକିଛି ବଦଳିଛି । ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି । ଲୋକଙ୍କ ଚଳଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଚାକଚକ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ପରିପାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଉଛି ମଣିଷ , କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେଭଳି ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି । କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ପାଇଲେ ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡି ତାର ଫଟୋକୁ (cheap prices of sweets and snacks)ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି।