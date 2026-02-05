Advertisement
Ayushman Card: ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ କେଉଁସବୁ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

Ayushman Bharat Hospitals Check:ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁସବୁ ମେଡିକାଲ୍ ଗୁଡିକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:06 PM IST

Ayushman Bharat Hospitals Check:ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ, କେତେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି ଯୋଜନାର ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ହସପିଟାଲ୍ ଗୁଡିକରେ ମିଳିପାରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଧାର୍ ଉଧାର କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥଆନ୍ତି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁସବୁ ମେଡିକାଲ୍ ଗୁଡିକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।...

ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଲିକା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରୁ ୨ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ:
ପ୍ରଥମେ, hospitals.pmjay.gov.in ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। 

1-ପରେ,ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ,ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିବ ତେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲା, ଗାଜିଆବାଦ।

2-ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 'ଘରୋଇ' କିମ୍ବା 'ସରକାରୀ' ବାଛିପାରିବେ, କିମ୍ବା 'ଅଲ୍' ବାଛିପାରିବେ।

3-ଯଦି ଆପଣ ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା କର୍କଟ ଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସପିଟାଲ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ଏହାକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।

4-ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

6-ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ନାମ, ଠିକଣା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ।

ଆପଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ:

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍: ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍' ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସିଧାସଳଖ 'ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଜନ୍ତୁ' ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣ 14555 କିମ୍ବା 1800-111-565 କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ।
ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍: ମ୍ୟାପ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 'ମୋ ନିକଟରେ PMJAY ହସ୍ପିଟାଲ' ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ; ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।

ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ସହାୟତା ଡେସ୍କ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରିବ।

ହସ୍ପିଟାଲ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲଟି ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍-ଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ହରାଇପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଜଟିଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ,ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମୟ ଉଭୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।

Narmada Behera

