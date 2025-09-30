Advertisement
Chennai: ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୯ ମୃତ

Chennai Thermal Power Station Accident: ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନ୍ନର)ର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 

 

Chennai Thermal Power Station Accident: ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନ୍ନର)ର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ତୋରଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ନଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଷ୍ଟାନଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ICUରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।

ତାମିଲନାଡୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡର ସଚିବ ଏବଂ TANGEDCOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଜେ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଷ୍ଟାନଲି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ତୋରଣ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ତୋରଣ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇର ଷ୍ଟାନଲି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। 

ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଭାଡି ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ କହିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି।

