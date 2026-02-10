Cheque Bounce Case: ଚେକ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ନଚେତ ରାଜପାଲଙ୍କ ଭଳି ଭୋଗିପାରନ୍ତି ଜେଲଦଣ୍ଡ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଚେକ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କାରବାରକୁ ସରଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପୁରୁଣା ଚେକ୍ ବାଉନ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:23 PM IST

Cheque Bounce Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଚେକ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କାରବାରକୁ ସରଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପୁରୁଣା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ମାମଲା ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ ଅବମାନନା ସହିତ ଜଡିତ ଆଇନ ଏବଂ ସତର୍କତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ମାମଲା କୌଣସି ଏକକ ମାମଲା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା ଦାୟର ହୁଏ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମନା କରେ, ତାହାକୁ ଚେକ୍ ଡିଅନସ୍ ଅମଲା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ନଥିବାରୁ ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ କୁହାଯାଏ।

ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଶି ହେଉଛି ବାଉନ୍ସର ମୂଳ କାରଣ
ଚେକ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଦଲିଲ୍। ଏହା କେବଳ ଦେୟର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚେକ୍ ଅନାଦରର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ନଥିବାରୁ ଭୁଲ ତାରିଖ, ଭୁଲ ନାମ, ମେଳ ନଖାଉଥିବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖର ଚେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜମା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପ୍ରଦାନକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏକ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଅନାଦର ହୋଇପାରେ।

ଜୋରିମାନା ସହିତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮୮୧ ମସିହାର ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟ (Negotiable Instruments Act)ର ଧାରା ୧୩୮ ଚେକ୍ ଅସ୍ୱୀକାରକୁ ଏକ ଅପରାଧ କରେ। ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ, ଯାହା ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଜାରି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଅସ୍ୱୀକାର ହେବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ନ ଦେଲେ ହିଁ ଏକ ଅପରାଧିକ ଅପରାଧ ଘଟେ। ଏକ ଖାଲି ଚେକ୍ ଦେବା ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେହି ଏକ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ପରେ ବାଉନ୍ସ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।

କୋର୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି
୧୮୮୧ ମସିହାର ନେଗୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଇନର ଧାରା ୧୩୮ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ଚେକ୍ ଅମାନ୍ୟ ମାମଲାରେ, କୋର୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା। ଯଦି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପାଏ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅମାନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଚେକ୍, ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମେମୋ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ତା'ପରେ ଶପଥ ନେଇ ଏକ ବୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟପାଠ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମାମଲାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଏ। ସମନ ପାଇବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ହାଜର ନହେବା ଫଳରେ କୋର୍ଟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ହାଜର ହେବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଜାମିନ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ବିଚାର ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିମାଣ ମୋଟ ଚେକ୍ ପରିମାଣର 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ
ତା’ପରେ କୋର୍ଟ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତେବେ କୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଯଦି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାମଲା ପ୍ରମାଣ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ପ୍ରମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଦଲିଲ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତା’ପରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ, ମାମଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧୃତ କରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି।

ଚେକ୍‌ର ବୈଧତା ଏବଂ ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଚେକ୍ ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ, ଚେକ୍‌ର ବୈଧତା ଏବଂ ବିବରଣୀର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଚେକ୍ ହଜିଯାଏ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ମାମଲା ଏକ ସ୍ମରଣକାରୀ ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ, ଚେକ୍ ନିୟମକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ସତର୍କତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ।

Disclaimer: ଏହି ସମ୍ବାଦ/ଲେଖାଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଓ ଆଇନଗତ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଚେକ ବାଉନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି।

