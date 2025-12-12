Advertisement
Puri News: ଆଜି ବସିବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ, ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି...

Puri News: ପହିଲି ଭୋଗ ନିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ବସିବ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ନୀତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:53 PM IST

Puri News: ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସହି ନପାରି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପଘର ଚାଲିଯାଇଥାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଆ ଯଶୋମତିଙ୍କ ହାତ ପରସା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆ ରାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡିଭୋରୁ ମାଆ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରସି ଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମାସ ଧରି ସଅଳ ନିତି  ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 

Narmada Behera

