Puri News: ଆଜି ବସିବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ, ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି...

Puri News: ପହିଲି ଭୋଗ ନିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ବସିବ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ନୀତି।
Trending Photos
Puri News: ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସହି ନପାରି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପଘର ଚାଲିଯାଇଥାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଆ ଯଶୋମତିଙ୍କ ହାତ ପରସା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆ ରାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡିଭୋରୁ ମାଆ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରସି ଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମାସ ଧରି ସଅଳ ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।
ALSO READ:Gold Rate Today: ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି;୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା
ALSO READ:Surya Gochar 2026: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
ପହିଲି ଭୋଗ ନିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ବସିବ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ନୀତି। ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ବସିବ। ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ, ଜାନୁଆରୀ ୩ ରେ ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ୧୪ ଜାନୁଆରୀରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପଭିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବ।
ALSO READ: EPFO: EPFO ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର!ଏତିକି ବଢିବ ସୁଧହାର; ଏହିଦିନଠୁ ହେବ ଲାଗୁ
ALSO READ: Samkon Yog 2026: ସମକୋଣ ଯୋଗ ଫିଟାଇବ ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ନୂଆବର୍ଷରୁ ହେବ ଧନ ବର୍ଷା ସହ...