Chhendipada additional tahsildar under Vigilance net: ଆଉଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧରାପଡ଼ିଲେ, ୩ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ

ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପରେ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପିଅନ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଖାନତଲାସ ଜାରି ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଅନ। ଉଭୟ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ଏପରିକି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ବାରଙ୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତିଠୁଳ ମାମଲାରେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୭୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନା, ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେମିତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ ମାମଲାରେ ସପକ୍ଷରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ମହକିଲଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର (ମ୍ୟୁଟେସନ) ମାମଲାରେ ସପକ୍ଷରେ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ନାୟକ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ କାମଟିକୁ ନକରି ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଲଟା ଏହି କାମ ପାଇଁ ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏବଂ ପିଅନ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୯ (ତା- ୩୦.୧୨.୨୦୨୫), ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।