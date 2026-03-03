Advertisement
Odisha News:ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ମନମୋହନ ସାମଲ,ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 

Mar 03, 2026, 07:06 PM IST

Odisha News: ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ମନମୋହନ ସାମଲ,ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଜି ୯ ଜଣିଆ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ବିହାରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ। ଶିବେଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବିହାରରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ମା,ହରିୟାଣାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରାହୁଲ ସିହ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସାମରୁ ତେରାଶ ଗୋୱାଲା, ଜୋଗେନ ମୋହନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 

ଏ-ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମାନନୀୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ 
@SamalManmohan7 ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ @SujeetKOfficialଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। 

Narmada Behera

