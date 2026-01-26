India-China: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ; କହିଲେ-'ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଲ ...'

India-China relations: ସାରା ଦେଶ ଆଜି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚୀନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା 'ସିନହୁଆ'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ପରସ୍ପରର "ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି
ବିଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲଗାତାର ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ନେଇ ଜିନପିଙ୍ଗ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚୀନ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପରସ୍ପରର ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ।
ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି।