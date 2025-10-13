କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ପ୍ରଭାବ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବଦଳି

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୌଦ୍ୱାରର ଜେଲରଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଡିତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେ ଏଣିକି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲର ରଘୁରାଜ ମାଝି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଜେଲର ହେବେ।
ଭସାଣୀ ରାତିରେ କଟକ ସର୍କଲ ଜେଲ୍ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଲ୍ କାଟି ଡେଇ ପଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପଳାୟନ କରିଥିବା କଏଦୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାର ଲୋହିଆ ନଗରର ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ବିହାରର ରାମପୁରର ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର। ଜାନୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲିର ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରୁ ଡକାୟତି ଏବଂ ଡକାୟତି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାଗାଡି ଉପ-କାରାଗାରରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ଦିନ ଜେଲରେ ଦଶହରା ପାଳନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁଇଜଣ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧.୨୦ ସମୟରେ, ୱାର୍ଡର କିମ୍ବା ଗାର୍ଡଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେଲ୍ର ଲୁହା ସର୍ଟ କାଟି ଦୁଇଟି ଜେଲ୍ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏ ଦୁହେଁ, ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧୀ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ୨୧ ଜୁଲାଇରେ, ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତଲାସୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଭଙ୍ଗା କରତ ବ୍ଲେଡ୍ ପାଇଥିଲେ।
ସୀମା କାନ୍ଥ ଖୋଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତଲାସୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଉଚ୍ଚ-ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେମାନେ କିପରି କରତ ବ୍ଲେଡ୍ ପାଇଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜେଲରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା। ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି।