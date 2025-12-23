Advertisement
Bank Holidays: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଗାତାର ୫ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା

Christmas Bank Holidays: ଡିସେମ୍ବରର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ କେବେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:52 PM IST

Christmas Bank Holidays: ଡିସେମ୍ବରର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ କେବେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବରର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ବନ୍ଦ ରହିବ। 

ବୁଧବାର ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପରଦିନ ଗୁରୁବାର ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରେ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ୨୪ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଏହା ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ହେଉଛି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ୟୁ କିୟାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗବାହଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଇମୋଇନୁ ଇରାଟପା ପର୍ବ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

  • ଡିସେମ୍ବର ୨୪ (ବୁଧବାର): ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବଦିନକୁ ଛୁଟି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
  • ଡିସେମ୍ବର ୨୫ (ଗୁରୁବାର): ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
  • ଡିସେମ୍ବର ୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର): ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ।
  • ଡିସେମ୍ବର ୨୭ (ଶନିବାର): ଏହି ଦିନ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
  • ଡିସେମ୍ବର ୨୮ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
  • ଡିସେମ୍ବର ୩୦ (ମଙ୍ଗଳବାର): ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ୟୁ କ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
  • ଡିସେମ୍ବର ୩୧ (ବୁଧବାର): ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବଦିନ ଏବଂ ଇମୋଇନୁ ଇରାଟପା ମହୋତ୍ସବରେ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
