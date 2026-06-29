Add Zee Business As A Preferred Source
App

CHSE: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରିଚେକିଂ ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି

CHSE: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଓଡ଼ିଶା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଜୁଲାଇ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆବେଦନ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୩୦ ଶେଷ ତାରିଖ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 29, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:25 PM IST
CHSE: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରିଚେକିଂ ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today:ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାର
top 10 news today50 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Canada vs South Africa1 hr ago
4
Ketan Agarwal Case Update2 hrs ago
5
Rath Yatra 20262 hrs ago