CHSE: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରିଚେକିଂ ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି

CHSE: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଓଡ଼ିଶା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଜୁଲାଇ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆବେଦନ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୩୦ ଶେଷ ତାରିଖ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।
ସିଏଚଏସି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବ ସମୟସୀମା ହରାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା (CHSE) ସିଏଚଏସଇ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ପରିଷଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।