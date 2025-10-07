CJI ଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଓକିଲ କିଏ? ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ?

CJI BR Gavai Shoe Attack: ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି ସେତେବେଳେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରାକେଶ କିଶୋର ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଓକିଲ ଏହି ଘଟଣା ପଛର କାରଣ କହିଛନ୍ତି।
Supreme Court Incident: ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି ସେତେବେଳେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରାକେଶ କିଶୋର ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଇତିହାସରେ ଏକ ଦାଗ ଛାଡ଼ିଛି। ଶୁଣାଣି ଜାରି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗଭାଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଥିଲେ, "ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରେ ନାହିଁ।"
ଯେତେବେଳେ ୭୧ ବର୍ଷୀୟ କିଶୋରଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, "ଭାରତ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ।" ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଅନୁଯାୟୀ, କିଶୋର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ପଞ୍ଜିକୃତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ମୟୂର ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
ଓକିଲ ରାକେଶ କିଶୋର ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାର କାଉନସିଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅନେକ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସମାଜରେ ଜଣାଶୁଣା। ବାର ଆଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ କିଶୋରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ, ଶାହଦରା ବାର ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବାର କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଡ ଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ନମ୍ବର ୧ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟରୁମରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଗଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, "କଥା ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିବାରୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି। ଗଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଏହା ମାମଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ପରିହାସର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ପ୍ରତିମାକୁ କୁହ ନିଜେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି "ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୁଏ, ସେମାନେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲଦ୍ୱାନୀର ରେଳବାଇ ଜମି ଦଖଲ କରୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।"
କିଶୋର କହିଥିଲେ, "ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ମଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।" ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇଥିଲି।"
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ, ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କାହାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହଁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡିଲା କାହିଁକି? ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ।" ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା।" ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଟିକା ଖାଇଥିଲି। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆପଣ ଯେପରି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅନୁତାପ କରେ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖପାତ୍ର ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏସବୁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା ଆସେ, ତାହା ଜଲ୍ଲିକଟ୍ଟୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଦହି ହାଣ୍ଡିର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥିର କରିବା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଏ।"