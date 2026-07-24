Add Zee Business As A Preferred Source
App

CJP ବିବାଦ: ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ମିଡିଆକୁ ସିଜେଆଇଙ୍କ ତାଗିଦ

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ CJI କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାମଲାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଏହା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ମାମଲାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ (Representation) ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ରିଟ୍ ପିଟିଶନ୍‌ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 24, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:50 PM IST
CJP ବିବାଦ: ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ମିଡିଆକୁ ସିଜେଆଇଙ୍କ ତାଗିଦ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news3 hrs ago
2
Ethanol Free Premium Petrol4:05 AM IST
3
Bahuda Yatra 20262:41 AM IST
4
delhi metro news1:57 AM IST
5
PM Modi on Paper Leak1:44 AM IST