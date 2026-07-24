CJP ବିବାଦ: ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ମିଡିଆକୁ ସିଜେଆଇଙ୍କ ତାଗିଦ

CJI Surya Kant: କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର କଥିତ ବଳପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବର ଉପରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କଡ଼ା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ରିଟ୍ ପିଟିଶନ୍ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବେଜ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ CJI କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାମଲାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଏହା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ମାମଲାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ (Representation) ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ରିଟ୍ ପିଟିଶନ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
CJI ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ବି ପୃଷ୍ଠା ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମାମଲାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା।
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଯାଚିକାର ଶୁଣାଣି ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ପ୍ରଚାରିତ ଖବରକୁ ସେ "ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଓ ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକତା" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜୁଲାଇ ୨୨ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବକ୍ତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର CJP ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଥିତ ମାଡ଼ ଘଟଣା ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡିଓ ଓ ତିନୋଟି ଆବେଦନ ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ CJI ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସର୍ବଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା କଥା କେବେ କହିନଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।