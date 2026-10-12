Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ସ୍ବାଭାବିକ୍ ହେବା ସହ...

Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ଏହାର 'X' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସେବା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛି, "ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫାଟକ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି। ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।" ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ ଯାଆ ଓ ଆସ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
Service Update The 6 Metro stations, closed since 06:00 AM on 12th October, 2026 due to security reasons will continue to remain closed till 05:00 PM today (12th October, 2026). Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates shall be shared accordingly.
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 12, 2026
Service Update The 6 Metro stations, closed since 06:00 AM on 12th October, 2026 due to security reasons will continue to remain closed till 05:00 PM today (12th October, 2026). Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates shall be shared accordingly.
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 12, 2026
ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଛଅଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ:
ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ, ଆଜି(ଅକ୍ଟୋବର ୧୨) ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଛଅଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଗଢ଼ିବା ସହିତ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯିବ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି?
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ,ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ,ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (SIR) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ନେତା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ରବିବାର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୫-୧୦ ନେତାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଫାଇଲିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନଗତ ଦଳ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।