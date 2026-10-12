Add Zee Business As A Preferred Source
App

Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ସ୍ବାଭାବିକ୍ ହେବା ସହ...

Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ଏହାର 'X' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସେବା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛି, "ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫାଟକ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 12, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 05:49 PM IST
Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ସ୍ବାଭାବିକ୍ ହେବା ସହ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP Protest:‘ଏବେ ପୂରା ଦେଶ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର’:ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍
2
3
4
5