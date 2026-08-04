/Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ! ୮୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ

Assam Flood: ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆସାମ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଏଥର ଆସାମର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଶିବସାଗର, ଚରାଇଦେଓ, ଜୋରହାଟ, ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ଓ ଗୋଲାଘାଟ ଭଳି ଉପର ଆସାମର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
आसाम में भारी बारीश के चलते बह गया बांस से बना पुल
देखिये खोफनाक LIVE विडियो#asam #flood #Live #Video pic.twitter.com/bpbcTpigfM
— Samir Shukla (@SamirShukla) May 16, 2022
ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଜନଜୀବନରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ୧୫ ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ କୃଷିଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଶତାଧିକ ଘର, ସଡ଼କ, ପୋଲ ଓ ତଟବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିଥିବାବେଳେ NDRF ଓ SDRF ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ଜମି କର ଓ ବୀମା ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନଦୀରେ ଗାଦ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବନ କାଟ ଏହି ବନ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ଆସାମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପାଣି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗାଁ ଓ ଚାଷଜମିକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନଦୀରୁ ଗାଦ ହଟାଇବା, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପନ, ସଡ଼କ ମରାମତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି।
ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଜି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ, ସିକ୍କିମ, ହିମାଳୟ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।