Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ! ୮୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ

Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ! ୮୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ

ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆସାମ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆସ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 04, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:46 AM IST
Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ! ୮୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Flood: ବନ୍ୟାରେ ୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ହେଲେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି
2
3
4
5