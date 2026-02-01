Budget 2026: କଇଁଛ ପଥ, ଜଳମାର୍ଗ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରେୟାର୍-ଅର୍ଥ୍ କରିଡର୍ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଧାଇ

ଓଡ଼ିଶାରେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ନେଇ କଇଁଛ ପଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ-୫, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରେୟାର୍-ଅର୍ଥ୍ କରିଡର୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Budget 2026: ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି । ତେବେ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ନେଇ କଇଁଛ ପଥ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ବିକାଶ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି ସହ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ-୫ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଏନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପରିବେଶ ସମ୍ମତ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । NW-5 ଦ୍ୱାରା ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୋଳ ଖଣିଜ-ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଯୋଗ ହେବ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଭଳି ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦକ୍ଷତା, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରେୟାର୍-ଅର୍ଥ୍ କରିଡର୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ରେୟାର୍-ଅର୍ଥ୍ ହବ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରେ ରେୟାର୍-ଅର୍ଥ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା
। ମଣିରତ୍ନ-ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
