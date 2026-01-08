Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:21 PM IST

  • ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ବିବିଧ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତ, ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଅଟୋ-କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ୍, ଫେରୋ ଆଲଏଜ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ।

JSW Mega steel Plant in Dhenkanal: ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଫେରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍‍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ୭ଟି ଖଣି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟର ୪୩ତମ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ୫୫ ହଜାର ୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୪୫୦୭ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ,।”  

ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ବିବିଧ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତ, ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଅଟୋ-କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ୍, ଫେରୋ ଆଲଏଜ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମେଗା ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍‍ ଓ୍ୱର୍କସର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସାଫ୍ରନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ଷକୁ ୬ ମିଲିୟନ ଟନ ଉତ୍ପାଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୩୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃହତ୍ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକାକୀ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।

ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଛି, ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦନ।  ଜିନ୍ଦଲ୍ ପଲି ଫିଲ୍ମସ ଲିମିଟେଡ୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷକୁ ୦.୫ ମିଲିୟନ ଟନର ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହା ୪,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରେ ଟାୟାର୍, କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ୧,୬୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବ।

ସାନକୋଡ୍ ସେମି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ଆଉଟସୋର୍ସଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୬୪୯.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ।

ଇନୋକ୍ସ ଏୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ଏୟାର ସେପାରେସନ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୧,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ।

ଫେରୋ ଆଲଏଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ସିଲିକୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏବଂ ଏକ ୧୦୦ ମେଗାୱାଟର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବ।

ଜିଏମ୍ଆର୍ କମଳାଙ୍ଗା ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ୩୫୦ ମେଗାୱାଟର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ୨,୧୩୬.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବ।

